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14.12.2021 10:54
Рубрика: Экономика

Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии

Текст: Алексей Рыбин

Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии. По состоянию на 10:40 мск он составляет 3587 пунктов. Снижение по сравнению с закрытием торгов в понедельник равняется -0,87%. При этом на утренних торгах iMOEX2 (индекс с дополнительным кодом) впервые с марта опускался ниже 3400 пунктов.

Фото: istock
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Также выравниваются акции российских компаний. Так, по состоянию на 10:27 мск с плюсом торгуются "Сбербанк" (+0,61%), "Газпром" (+3,34%) и "Лукойл" (+1,47%).

Акции "Норникеля", "Русала" и НЛМК по-прежнему в минусе, но падение замедлилось - до -1,49%, -2,55% и -1,28% соответственно. На открытии торгов во вторник бумаги этих компаний падали до -9,5%.

Основная сессия проходит с 09:50 до 18:50 мск.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Динамика фондового рынка

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