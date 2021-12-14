Как получить выплату на второго ребенка до 3 лет из маткапитала

Как оформить ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет из средств материнского капитала, рассказали в Минтруде. В ведомстве напомнили, что получить деньги могут семьи, где доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов. Выплаты назначаются в размере регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка.

В ведомстве напомнили, что подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Деньги будут выплачиваться вплоть до трехлетия малыша. "Если заявление подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплату установят с момента рождения и перечислят всю сумму за прошедшие месяцы. Если заявление было написано после того, как ребенку исполнилось полгода, то выплату установят со дня обращения", - уточнил Минтруд в официальном Instagram-аккаунте.

Заявление о назначении выплаты можно подать лично в любом территориальном органе Пенсионного фонда России (ПФР), в МФЦ или онлайн через личный кабинет ПФР или портал Госуслуг.

Напомним, что на сегодняшний день материнский капитал составляет 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 - за второго ребенка и последующих детей. Таким он останется до 1 февраля 2022 года, затем будет повышен.