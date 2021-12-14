Постановление правительства Кировской области от 10 декабря 2021 года № 696-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кировской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, других установленных Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" целей по представлению управления государственной службы занятости населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом в Кировской области на 2022 год на душу населения - 11 262 рубля, для трудоспособного населения - 12 276 рублей, для пенсионеров - 9 750 рублей, для детей - 11 536 рублей.

2. Отменить постановление Правительства Кировской области от 06.09.2021 № 462-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кировской области на 2022 год".

3. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







