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14 декабря 2021 г.

Постановление правительства Республики Коми от 10 декабря 2021 года № 582 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год"

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год" изменение согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми И.Булатов


Приложение к постановлению Правительства Республики Коми от 10 декабря 2021 г. № 582


Изменение, вносимое в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год"

В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год":

таблицу приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:



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