Постановление правительства Республики Коми от 10 декабря 2021 года № 582 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год" изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми И.Булатов
Приложение к постановлению Правительства Республики Коми от 10 декабря 2021 г. № 582
Изменение, вносимое в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год"
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2021 г. № 438 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми на 2022 год":
таблицу приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
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