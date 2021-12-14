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14 декабря 2021 г.

Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13 декабря 2021 года № 742 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", абзацем седьмым пункта 9, абзацем пятым пункта 10 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", и в связи с увеличением величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на 2022 год Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Установить с 01.01.2022 величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на душу населения - 11515 рублей, для трудоспособного населения - 12551 рубль, пенсионеров - 9903 рубля, детей - 11704 рубля.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2021 № 506 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год".

3. Департаменту информационной политики Администрации Правительства Кузбасса опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс".

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Ващенко С.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2022.

Первый заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса - председатель Правительства Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин



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