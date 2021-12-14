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14.12.2021 06:40
Рубрика: В мире

Пентагон не накажет виновных в гибели людей после удара беспилотника в Кабуле

Текст: Максим Макарычев
Автомобиль во дворе дома Ахмади, по которому был нанесен удар с беспилотника. Фото: AFP/Hoshang Hashimi Автомобиль во дворе дома Ахмади, по которому был нанесен удар с беспилотника. Фото: AFP/Hoshang Hashimi
Автомобиль во дворе дома Ахмади, по которому был нанесен удар с беспилотника. Фото: AFP/Hoshang Hashimi

Никто из американских военных не будет наказан и даже не получит выговор за августовский удар беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли 10 мирных афганских жителей, в том числе семеро детей. Об этом заявили в понедельник два представителя министерства обороны США.

Фото: Petros Giannakouris/AP
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Проверка показала, что военные "не нарушили законы войны", а решение о наказании было оставлено на усмотрение командиров, сообщает NBC News. Два старших командира - генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования США, и генерал Рич Кларк, глава Командования специальных операций США, рекомендовали не наказывать военнослужащих, принимавших участие в планировании и исполнении атаки.

По словам официальных лиц, министр обороны США Ллойд Остин согласился с данным решением. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил это в понедельник на пресс-конференции. "Не было найдено достаточно веских основании в пользу вынесения решения о личной ответственности военнослужащих", - заявил Кирби.

Удар беспилотника был нанесен через три дня после взрыва, устроенного террористом-смертником возле аэропорта Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и 170 афганских мирных жителей. У США была информация о том, что "Исламское государство Хорасан, или ИГИЛ-К" (группировка запрещена в РФ), филиал боевиков в Афганистане, планировал нападение на аэропорт с использованием автомобиля. Однако военные начали отслеживать не тот автомобиль и нанесли удар по схожей машине, в которой находился Земари Ахмади, работавший в благотворительной организации. Атака произошла, когда Ахмади въехал на подъездную дорожку к своему дому, расположенному в трех километрах от кабульского аэропорта. В результате погиб гуманитарный работник, а также девять членов его семьи, в том числе семеро детей. По горячим следам генерал Маккензи назвал удар 29 августа "трагической ошибкой".

"Это решение шокирует, - сказал доктор Стивен Квон, основатель и президент благотворительной организации, где работал погибший. - Как американские военные могут забрать жизни десяти мирных афганцев и никого из них не привлекут к ответственности?".

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