Пентагон решил не наказывать военных за удар беспилотника, убивший 10 мирных афганцев

Военные провели расследование, по итогам которого заявили, что никаких нарушений закона со стороны лиц, ответственных за подготовку и нанесение удара, не выявлено. Глава Пентагона Ллойд Остин сам принимать решения о наказании не стал, а поручил это главе Центрального командования Кеннету Маккензи, в чьем ведении находятся все операции в Центральной Азии, и руководителю Командования спецопераций Ричарду Кларку. Речи о серьезных мерах, таких как уголовное преследование или увольнение, не шло. Среди возможных взысканий озвучивались выговор или понижение в звании. Но Маккензи и Кларк решили, что оснований нет даже для такого наказания.

Речь о событиях 29 августа в Кабуле. Американцы тогда были, что называется, "на взводе" - за три дня до этого они потеряли 13 солдат убитыми в результате теракта у местного аэропорта. На этом фоне беспилотник ВС США нанес ракетный удар по цели в афганской столице, сразу после которого в Пентагоне рапортовали: уничтожена "неминуемая угроза" в виде машины боевика, который готовил еще одну атаку у аэропорта.

Тем не менее афганские очевидцы и пресса еще в день бомбежки сообщили о погибших мирных жителях и детях. Позже это подтвердила верховный комиссар ООН по правам человека и, наконец, американские СМИ. Целью удара оказался не террорист, а 43-летний Земари Ахмади - сотрудник американской гуманитарной НКО, занимавшейся раздачей продуктов питания. Оператор дрона принял канистры с водой в его машине за бомбы, да к тому же не рассчитал, что рядом могут быть другие люди. Только после этого в министерстве обороны США, наконец, нехотя признали то, что уже давно стало очевидным: от ракеты погибли мирные жители. Тем не менее Пентагон настаивает, что принимавшие решение о нанесении удара имели "все полномочия" и "разумную уверенность в том, что цель подходящая".

На самом деле, как бы цинично это ни звучало, своя логика в решении никого не наказывать есть. Ведь этот удар - не трагическое исключение, а лишь один из множества таких случаев, регулярно происходящих в ходе военных операций США по всему миру. Поэтому если уж наказывать за "сопутствующий ущерб" (так в Пентагоне называют непредумышленные жертвы среди гражданского населения. - "РГ"), то логично было бы сделать это и в отношении ответственных за другие инциденты, а список этот может оказаться недопустимо длинным. Правозащитники давно указывают, что жертвами американских бомбардировщиков и беспилотников ежегодно становятся несколько тысяч человек. Ресурс The Intercept в 2015 году писал, что из них до 90 процентов - вовсе не те, по кому целились борцы с террористами. Так уж получилось, что из-за глобального внимания к Афганистану в тот момент инцидент в Кабуле приобрел мировой резонанс и скрыть правду не удалось. Но достоверно сказать, сколько еще таких скелетов в шкафах Пентагона, невозможно, поскольку американские военные признаются обычно только в тех случаях, которые получают широкую огласку.

Военные США признаются обычно только в тех случаях гибели гражданского населения, которые получают широкую огласку

С 2018 года американское законодательство обязывает Пентагон ежегодно отчитываться перед Конгрессом о гражданских жертвах, но с учетом сказанного есть все основания сомневаться в официальной статистике военного ведомства. Ресурс Just Security указывает, что военные ловко занижают цифры, считая только те случаи, которые практически невозможно скрыть, игнорируя данные местных наблюдателей, записывая в террористы всех подряд. Например, в последнем таком докладе минобороны США созналось в убийстве 20 человек в Афганистане за 2020 год. Но, по данным миссии ООН по содействию Афганистану, число гражданских жертв от действий международной коалиции, подавляющая часть которой - это американцы, составило не менее 89 человек.

В любом случае, на признании гибели мирных граждан все обычно и заканчивается. Наказаний в отношении ответственных за такие бомбежки военных не бывает. В лучшем случае близким тех, кто погиб от американских бомб, могут предложить компенсацию, как в случае с ударом в Кабуле. Но даже и попытка откупиться - редкость. Так, за весь 2020 год Пентагон не выплатил ни одного доллара таких компенсаций.

Кстати, в не столь далеком прошлом европейцы нередко критиковали власти Израиля за гражданские жертвы при авиаударах по предполагаемым укрытиям экстремистов. Но в отношении преступлений американских военных Старый Свет молчит. Быть может, потому, что отдельные страны Европы, прежде всего Бельгия, Великобритания и Франция, стали соучастниками США в таких бомбежках в Ираке и Сирии. Расследование, проведенное в прошлом году журналистами BBC, Liberation и других СМИ, показало, что если США, вероятно, на один-два порядка занижают число убитых мирных жителей, то европейцы вообще "отказываются признавать жертвы среди гражданского населения".