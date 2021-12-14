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14.12.2021 17:00
Рубрика: ПДД

Правило трех секунд. В ГИБДД все разъяснили

Текст: Майя Бирюкова
Как рассчитать безопасную дистанцию во время движения? Правило трех секунд поможет избежать столкновения, если знать, как оно работает.
Фото: ГИБДД Хакасии Фото: ГИБДД Хакасии
Фото: ГИБДД Хакасии

В ГИБДД Хакасии решили разъяснить местным водителям это простое и полезное правило. Во время движения сложно рассчитать те самые метры, которые позволят избежать аварии, а вот секунды определить проще.

Фото: Istock
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На скорости 60 км/час нужно выбрать некий неподвижный ориентир впереди на обочине дороги: это может быть дерево или столб. Когда автомобиль, идущий перед вашим, поравняется с этим ориентиром, нужно начать отсчет. При этом произносить следует четырехзначные числа. Например, "1217", "1218", "1219". В тот момент, когда вы произносите "1219", ваш автомобиль должен поравняться с этим же ориентиром.

Если так и произошло, то дистанция выбрана верная. Хорошо, если расстояние получилось больше: вы уже закончили считать, а до ориентира еще не успели доехать. А вот если наоборот - ориентир сравнялся с вашей машиной раньше, чем вы закончили считать, - нужно увеличить дистанцию до впереди идущей машины.

Особенно актуально соблюдать минимально безопасную дистанцию зимой, в гололед. Это может спасти жизнь и здоровье вам и вашим близким.

#ГИБДД