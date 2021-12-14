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Рубрика: Власть

Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что ввод QR-кодов на транспорте перед Новым годом может создать много проблем для людей.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", - заявил президент на совещании с членами правительства.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пояснил, почему законопроект о QR-кодах на транспорте был снят с рассмотрения. Он подчеркнул, что партия для получения обратной связи от населения по этому документу задействовала все свои региональные ресурсы, провела декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря.

"Мы получили сотни тысяч обращений, сотни тысяч вопросов. Люди задавали справедливые вопросы. Например, как быть в случае экстренной жизненной ситуации. Все случается: кто-то заболел, не дай Бог умер, чрезвычайное происшествие. Надо срочно отправиться на другой конец страны", - описал он ситуацию и добавил, что даже если человек сделает прививку первым компонентом, то он не получает после нее сертификат.

"Итогом всей этой работы стала жесткая позиция партии. Было принято решение поручить нашей фракции в Госдуме снять законопроект с рассмотрения. В нынешнем своем виде законопроект не готов даже к первому чтению", - рассказал Турчак. Он также сообщил, что работа над законопроектом будет продолжена на экспертном уровне. И окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, добавил Турчак.

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