Брянская казна укрепит инфраструктуру

Бюджетом развития назвал глава Брянской областной думы важнейший финансовый документ, который приняли депутаты на последнем заседании. В поправках учли предложения, внесенные не только самими народными избранниками, но и гражданами в ходе общественных обсуждений законопроекта.

Доходы казны в 2022 году вырастут на 4,5 миллиарда рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов - на 366,6 миллиона рублей, безвозмездных поступлений - на 4,2 миллиарда.

Казна страны помогает брянцам осуществлять инфраструктурные проекты, которые нужны области. Прежде всего речь идет о дорогах и мостах, а также о здравоохранении, строительстве спортивных и других сооружений. На дорожную деятельность область получит 1,1 миллиарда рублей по национальному проекту. Средства пойдут на завершение строительства нужной городу объездной дороги-дамбы, которая соединила два района, а также на капитальный ремонт мостов и дорог областного значения. Почти 900 миллионов предусмотрено на строительство хирургического корпуса детской больницы.

Однако ряд серьезных программ область выполняет за счет своих доходов. Около 117 миллионов рублей пойдет на новую государственную программу Брянской области, которая разработана для того, чтобы вовлечь в оборот заброшенные почти 30 лет назад земли сельскохозяйственного назначения. Отрасль заметно развивается, и сейчас уже стала ощущаться нехватка земли, однако, для того чтобы очистить бывшие поля от кустов и березок, нужны немалые средства. Власти стимулируют эту работу существенными выплатами.

В бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 3,9 миллиарда рублей на инфраструктурные проекты, которые уже согласованы с правительством страны. Двух миллиардов рублей потребует модернизация городского общественного транспорта. Власти намерены обновить троллейбусный парк и пустить в городе электробусы, которые станут для Брянска новинкой. Около 670 миллионов рублей заложили на строительство трех детских садов, в том числе в пригородных поселках. Их очень ждут родители ребятишек. Ранее такой возможности не было, однако развитие экономики помогает получать дополнительные доходы, которые и вкладывают в важнейшие дела. Заметным инвестиционным проектом, который тоже одобрен в столице, станет строительство моста через реку Ипуть в городе Сураже. Он обойдется в полмиллиарда рублей, однако в необходимости трат не сомневаются ни жители районного центра, ни областные власти. Суть в том, что в Сураже расположена одна из крупнейших в России картонных фабрик, которая резко увеличила производство за последние годы. Тяжелые грузовики день и ночь везут картон через город, но теперь нужен новый путь, чтобы производство могло развиваться.

В бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 3,9 миллиарда рублей на инфраструктурные проекты

За последнее время в области построены десятки спортивных сооружений - ледовые дворцы, бассейны, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы. Губернатор Александр Богомаз настоял на том, чтобы бассейны были в каждом районном центре, поскольку плаванию нужно обучать прежде всего детей. Да и взрослые, как уже показал опыт, оценили водные дорожки. Потому в следующем году 130 миллионов рублей израсходуют на строительство бассейна в поселке Локоть. Чуть меньше пойдет на ледовый дворец в Фокинском районе Брянска, почти 135 миллионов - на ремонт стадиона "Труд" в Клинцах - крупном городе области, а также в Климове - еще одном районном центре.

В бюджете запланировано выполнение 22 государственных программ. На развитие образования и науки израсходуют 16,8 миллиарда рублей - рост на два миллиарда к первоначальному плану текущего года. Развитие здравоохранения потребует 13,3 миллиарда, причем увеличение по отношению к 2021 году еще заметнее - 2,3 миллиарда. Социальная и демографическая политика потребует в следующем году 13,2 миллиарда рублей, то есть расходы вырастут на 16,5 процента. Цена областных проектов увеличится до 19,1 миллиарда рублей, а общий объем бюджетных инвестиций составит 7,8 миллиарда рублей.

В целом доходы в 2022 году поднимутся до 77,8 миллиарда.

- На решение всех задач, которые определили президент Российской Федерации и губернатор Брянской области, финансирование предусмотрено в полном объеме. Мы соблюдаем все условия соглашений с Минфином России и требования бюджетного законодательства, - отметила заместитель губернатора Галина Петушкова.

Председатель думского комитета, глава фракции ЛДПР в законодательном органе Сергей Антошин напомнил:

- Только за три последних года построено 55 объектов социальной инфраструктуры, а с 2014 года - 33 спортивных сооружения. Наши коллеги по думе, которые в оппозиции, любят говорить, что люди уезжают из села, деревни разрушаются. Уезжали оттуда в том числе потому, что не было бассейнов, хороших школ, ледовых дворцов. Мы сегодня главам администраций муниципальных образований предоставляем выбор: с искусственным покрытием делать футбольное поле или с натуральным! И работа есть, и люди. В августе повысили зарплату учителям и работникам дошкольных учреждений. Это коснулось 20 тысяч человек. Может быть, нам с 2014 года кто-то помогал? Да, помогал. Помогали санкции, которые мы получили сразу после присоединения Крыма в 2014 году, помогала пандемия. Вот в каких условиях мы работали! Только несопоставимо больше сделали!

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в областной думе, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Сергей Курденко сказал, что над бюджетом работали сотни людей:

- Он определяет пути развития Брянской области.

Глава фракции "Единая Россия" в областной думе Виталий Беляй заявил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, удалось сформировать бюджет, дающий возможность не только противостоять кризисным явлениям, но и уверенно идти вперед:

- Проектом бюджета предусмотрен значительный рост финансирования по сравнению с 2021 годом по всем основным социальным государственным программам. Объем средств, заложенных на развитие отрасли культуры, физической культуры и спорта, охрану окружающей среды, строительство и прочее, существенно превышает затраты текущего года на эти же цели. Предусмотрены реконструкция и модернизация существующих объектов, оснащение их высокотехнологичным оборудованием, строительство школ, детских садов, очистных сооружений, новых объектов инженерной инфраструктуры и другого. Таким образом, принимаемый документ - это бюджет развития.

Председатель думы Валентин Суббот считает, что параметры бюджета отражают последовательность финансовой политики области:

- В приоритете - развитие экономики и повышение качества жизни людей. Около 60 процентов от общего объема запланированных расходов направят на социальную сферу. В следующем году в Брянске начнется возведение областного центра лыжного спорта стоимостью порядка 250 миллионов рублей. На его базе спортсмены смогут тренироваться круглогодично. В полном объеме заложены средства на индексацию различных выплат, пособий, повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Наиболее масштабный инвестиционный проект предусматривает развитие международного аэропорта. Объем вложений достигнет почти четырех миллиардов рублей.