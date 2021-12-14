На Калининской АЭС успешно отработали локализацию условной нештатной ситуации

Новости

Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 11:29
ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни 11:27
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен 11:15
В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля 11:11
Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов 10:40
ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона" 10:35
Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов 10:34
Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию 10:33
В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти 10:29
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России 10:17
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться 10:14
Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа 10:13
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины 10:08
ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей 10:08
Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 12:14

На Калининской АЭС успешно отработали локализацию условной нештатной ситуации

10 декабря 2021 года на Калининской АЭС состоялась общестанционная противоаварийная и противопожарная тренировка. В отработке действий в условиях гипотетической нештатной ситуации приняли участие порядка 130 человек - персонал атомной станции и представители специальной пожарно-спасательной части №8 (входит в МЧС России).
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Тренировка проводилась в соответствии с Годовым планом-графиком работы с персоналом Калининской АЭС на 2021 год, а также Планом основных мероприятий Калининской АЭС в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: Калининская АЭС
Энергоблок №2 Калининской АЭС за 35 лет работы произвел 245 млрд кВтч электроэнергии

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, основной целью учений стала проверка готовности персонала к управлению, локализации и ликвидации условной "запроектной" аварии и умения пользоваться средствами пожаротушения.

Программа учений также включала отработку оперативного взаимодействия между участниками аварийного реагирования и навыков организации эвакуации персонала, проведение проверки существующих каналов связи и работы систем оповещения персонала.

По словам Александра Дорофеева, результаты проведенных учений подтвердили готовность работников атомной станции и технических средств к оперативным действиям в условиях нештатной ситуации.

Во время тренировки энергоблоки Калининской АЭС работали в штатном режиме, никакие вмешательства в их работу не проводились.

Подобные тренировки проводятся регулярно на всех атомных станциях России для проверки готовности всех формирований к нештатной ситуации.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

Главное сегодня

В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске
Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище