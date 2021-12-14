На Калининской АЭС успешно отработали локализацию условной нештатной ситуации

10 декабря 2021 года на Калининской АЭС состоялась общестанционная противоаварийная и противопожарная тренировка. В отработке действий в условиях гипотетической нештатной ситуации приняли участие порядка 130 человек - персонал атомной станции и представители специальной пожарно-спасательной части №8 (входит в МЧС России).

Тренировка проводилась в соответствии с Годовым планом-графиком работы с персоналом Калининской АЭС на 2021 год, а также Планом основных мероприятий Калининской АЭС в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, основной целью учений стала проверка готовности персонала к управлению, локализации и ликвидации условной "запроектной" аварии и умения пользоваться средствами пожаротушения.

Программа учений также включала отработку оперативного взаимодействия между участниками аварийного реагирования и навыков организации эвакуации персонала, проведение проверки существующих каналов связи и работы систем оповещения персонала.

По словам Александра Дорофеева, результаты проведенных учений подтвердили готовность работников атомной станции и технических средств к оперативным действиям в условиях нештатной ситуации.

Во время тренировки энергоблоки Калининской АЭС работали в штатном режиме, никакие вмешательства в их работу не проводились.

Подобные тренировки проводятся регулярно на всех атомных станциях России для проверки готовности всех формирований к нештатной ситуации.