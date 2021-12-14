В Москве изменят тарифы на платную парковку

На одной части улиц парковка подорожает, на другой - подешевеет. Тарифы станут выше в основном на улицах в пределах ТТК - там, где загруженность парковок высока.

На некоторых улицах, где возник острый дефицит мест, будет установлен новый максимальный тариф: с 8 утра до 9 вечера - 450 руб./час, а ночью - 200 руб./час, в воскресенье парковка тоже будет платной. Это, например, улицы Большая Никитская и Неглинная, Рождественский бульвар, Театральная площадь.

На 29 улицах парковка станет дешевле. Это, например, парковки на Николоямской улице, улице Александра Невского, Миусской площади, на которых сейчас тариф 380 руб./час в дневное время. С 24 декабря там будет более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.