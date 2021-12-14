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Рубрика: Авто

В Москве изменят тарифы на платную парковку

Текст: Сергей Бабкин
Тарифы на платную парковку в Москве изменятся с 24 декабря на 14 процентах улиц, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На одной части улиц парковка подорожает, на другой - подешевеет. Тарифы станут выше в основном на улицах в пределах ТТК - там, где загруженность парковок высока.

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На некоторых улицах, где возник острый дефицит мест, будет установлен новый максимальный тариф: с 8 утра до 9 вечера - 450 руб./час, а ночью - 200 руб./час, в воскресенье парковка тоже будет платной. Это, например, улицы Большая Никитская и Неглинная, Рождественский бульвар, Театральная площадь.

На 29 улицах парковка станет дешевле. Это, например, парковки на Николоямской улице, улице Александра Невского, Миусской площади, на которых сейчас тариф 380 руб./час в дневное время. С 24 декабря там будет более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

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