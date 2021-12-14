В Москве при покупке жилья начали давать новогодние скидки

В московском регионе начался сезон новогодних скидок на жилье. Как сообщили в пресс-службе компании "ИНКОМ-Недвижимость", размер дисконта доходит до 3,6 млн рублей.

Однако многомиллионная скидка - скорее, исключительный случай. Наиболее распространенный диапазон торга - от 0,6 до 1,5 миллиона рублей. При реализации перед Новым годом застройщики в среднем готовы "скинуть" от 5 до 18 процентов стоимости лота.

В то же время пора скидок не отменит тенденции к подорожанию жилья. "Пока никаких предпосылок для снижения цен нет. Строительные материалы стали дороже. Все чаще звучит призыв о замене трудовых мигрантов на граждан РФ, что также повлияет на увеличение стоимости "первички". Масла в огонь подливает ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ", - отмечает директор департамента новостроек Валерий Кочетков.