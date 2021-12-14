В Подмосковье подписана концессия о строительстве платного дублера Егорьевского шоссе

Подмосковные власти подписали концессионное соглашение о строительстве платного дублера Егорьевского шоссе. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, дублер станет альтернативой бесплатному участку Егорьевки от Люберец до ЦКАД.

Планируется, что платная дорога уведет из Люберец весь транзит, что значительно улучшит трафик и в самом городе, и на его въездах - выездах. "Новым дублером могут пользоваться более двух миллионов жителей области", - уточнил Гержик.

Дорога протяженностью 36,3 километра будет иметь по две полосы движения в каждую сторону с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Таким образом, самую проблемную часть пути по старой Егорьевке - от Люберец почти до самой Гжели - по дублеру можно будет пролететь меньше чем за 20 минут. Или, если перевести в деньги, за 436 - 1744 рубля - в зависимости от того, на чем едешь.

Строительство начнется в 2023 году, завершится в 2026 году. Концессия рассчитана на 28 лет, в течение которых инвестор обязуется содержать дорогу.