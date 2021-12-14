В воронежском театре протестируют приложение для глухих зрителей

В воронежском театре драмы впервые дадут спектакль с адаптированными субтитрами - зрители с ограничениями по слуху смогут читать их в мобильном приложении. Спецпоказ "Метели" состоится 19 декабря.

На спектакле будут присутствовать как слышащие, так и глухие люди. Последние запустят в смартфонах бета-версию приложения "Театр+", чтобы следить за репликами актеров в режиме реального времени. Затем зрители поделятся с разработчиками своими впечатлениями, чтобы помочь в улучшении сервиса. Позже "Метель" станет доступна для глухих на постоянной основе.

Приложение создал в 2021 году московский театр неслышащих актеров "Недослов" при поддержке Ассоциации деятелей инклюзивного искусства (АСДИИСК), министерства культуры РФ и Всероссийского общества глухих. Предполагается, что с адаптированными субтитрами можно будет смотреть спектакли по всей стране.

Ранее "Недослов" разработал экскурсии на русском жестовом языке по экспозициям Пушкинского музея, Третьяковки и музея Островского.

В воронежском театре драмы имени А. Кольцова уже есть определенные условия для слабослышащих зрителей. Так, ложа бельэтажа № 1 оборудована индукционной системой - она передает звук со сцены в слуховой аппарат гостя, подавляя посторонние шумы. Для инвалидов первой и второй групп предусмотрены скидки на билеты.

Камерный театр участвовал в другом эксперименте - некоторые спектакли были адаптированы для слабовидящих и слепых зрителей. Им доступен профессиональный тифлокомментарий.