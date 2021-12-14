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Рубрика: Экономика

Самая дорогая квашеная капуста в России продается в Якутии

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным компании "Эвотор", за год средняя цена квашеной капусты в России выросла на 34%. Вывод сделан на основании чеков из магазинов несетевой торговли. В ноябре один килограмм этого традиционного блюда русской кухни в среднем стоил 127 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

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Эксперты отмечают, что дешевле всего квашеную капусту в ноябре можно было купить в Астраханской области - по 92 рубля за килограмм. А дороже всего она стоила в Якутии - 352 рубля. В Москве средняя цена на квашеную капусту в ноябре достигала 160 рублей, в Санкт-Петербурге - 125 рублей,

Ранее Росстат сообщил, что из всех продуктов питания в ноябре больше всего в России подорожала белокочанная капуста, которая является сырьем для квашеной капусты. Рост составил 8,2%. В основе подорожания, среди прочего, лежат агроклиматические факторы, связанные с поздним севом.

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