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14.12.2021 10:29
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти

Текст: Дина Непомнящая

Уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко проконтролирует ход расследования дела в отношении школьниц из поселка Октябрьский Ванинского района.

Фото: iStock
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Напомним, по предварительной версии, девушки в возрасте 14 и 16 лет до смерти избили 60-летнего мужчину. Его мучили в его собственной квартире. Пострадавшего успели госпитализировать, но в больнице от полученных травм он скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемых поместили под стражу.

Виктория Трегубенко побывала в поселке и встретилась с родителями девочек. Рассказала, что семьи вполне обычные. Обе жили в общежитии.

- Если говорить о благополучии, здесь все относительно. Есть такое понятие "социальные аутсайдеры", так вот к ним оно не относится. Не богатые, но таких много. Вообще понятия благополучная и неблагополучная семья - это довольно подвижная категория. Нельзя сказать, какой ребенок счастливее, который живет, условно, в замке или который помогает родителям вести хозяйство в частном доме, - отметила омбудсмен. - Предпосылок каких-то в поведении девочек никто не видел. Конечно, родители сейчас в шоке. Пока они неконтактные.

Собеседница пообещала, что, при необходимости, семьям окажут помощь. Она также отметила важность своевременной работы с квалифицированными специалистами для любых семей, независимо от их материального состояния. Такими, как, например, социальные педагоги.

- Если вас приглашают на встречу, не надо бояться, отказываться. Вам не желают зла. Работать надо не с последствиями, а с первопричиной. Психологическое сопровождение сегодня нужно многим, - подчеркивает Трегубенко. - К сожалению, иногда родителям легче обратиться в интернет и послушать советы в блоге, неизвестного автора, диплома которого никто не видел, чем обратиться к педиатру, который ведет их ребенка с рождения.

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