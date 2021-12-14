Жителя Чукотки осудили на 19,5 года за двойное убийство

На 19 с половиной лет отправится в колонию строгого режима житель Чукотского АО. Суд счел его виновным в убийстве двух человек и еще нескольких преступлениях.

По сообщению региональной прокуратуры, на скамье подсудимых оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний мужчина. 11 июля на территории рыболовной базы в окрестностях поселка Шахтерский он застрелил двух человек. Орудием преступления стал карабин, который мужчина приобрел незаконно. С места происшествия злоумышленник уехал на автомобиле жертвы. Добравшись на нем до поселка Угольные Копи, подсудимый проник в квартиру одного из убитых и похитил из сейфа 50 тысяч рублей.

Как добавили в надзорном ведомстве, во время совершения всех преступлений он угрожал убийством лицу, ставшему случайным очевидцем произошедшего.

Приговор в законную силу пока не вступил.