В Саратовской области от отравления скончался третий ребенок

В Саратовской области в больнице третий ребенок умер в результате отравления не установленным пока веществом.

Трагедия, как уже сообщала "РГ", произошла в селе Александровском Марксовского района. В понедельник сотрудники скорой помощи обнаружили в частном доме тела трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Их семилетний брат и 23-летняя тетя остались живы, но находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимацию. По предварительным данным, все они отравились неустановленным веществом.

Утром во вторник в областном управлении СК сообщили, что вопреки усилиям врачей, спасти семилетнего мальчик не удалось, ребенок скончался.

В пресс-службе ведомства рассказали, что по факту смерти детей возбуждено уголовное дело. Проводятся судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти. Дом обследовали специалисты газовой службы, но утечки газа не выявили. Следствие также назначило экспертизы находившихся в доме медикаментов, предметов бытовой химии и продуктов.