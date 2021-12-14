Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная" в Кузбассе

Сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кузбасс, где при взрыве в угольном забое погиб 51 человек.

- Глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная", где встретится с родственниками погибших при аварии, - сообщает ТАСС.

Руководитель ведомства также проведет совещание со следственной группой.

Напомним, поисковые работы на шахте "Листвяжная" завершены. Среди погибших в результате аварии 46 шахтеров и 5 горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли тело последнего погибшего при взрыве рабочего.