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14.12.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

Пропавшая с миллионами кассирша банка в Ачинске сдалась полиции

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: соцсети/ вконтакте/ Полиция Красноярья Фото: соцсети/ вконтакте/ Полиция Красноярья
Фото: соцсети/ вконтакте/ Полиция Красноярья

Кассирша, подозреваемая в присвоении денег банка в Ачинске, явилась в полицию. Преступление раскрыто благодаря содействию матери банковской служащей, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Полиция опубликовала видео похищения денег из банка в Красноярском крае

Напомним, 8 декабря появилась информация об исчезновении сотрудницы кредитно-кассового офиса финансовой организации и крупной суммы принадлежащих банку денег. Речь шла о 15 миллионах рублей, 49 тысячах 500 долларов и примерно такой же суммы в евро.

Полиция Ачинска возбудила уголовное дело о присвоении или растрате. Сотрудники уголовного розыска предположили, что мать кассирши владеет информацией о ее местопребывании. Во время очередной беседы с горожанкой оперативникам "удалось выстроить с ней конструктивные отношения", уточнили в МВД. В результате женщина убедила дочь явиться в правоохранительные органы.

Сейчас кассирша находится в МО МВД России "Ачинский". Сотрудники полиции ведут допрос, выясняя обстоятельства случившегося, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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