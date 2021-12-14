Пропавшая с миллионами кассирша банка в Ачинске сдалась полиции

Кассирша, подозреваемая в присвоении денег банка в Ачинске, явилась в полицию. Преступление раскрыто благодаря содействию матери банковской служащей, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Напомним, 8 декабря появилась информация об исчезновении сотрудницы кредитно-кассового офиса финансовой организации и крупной суммы принадлежащих банку денег. Речь шла о 15 миллионах рублей, 49 тысячах 500 долларов и примерно такой же суммы в евро.

Полиция Ачинска возбудила уголовное дело о присвоении или растрате. Сотрудники уголовного розыска предположили, что мать кассирши владеет информацией о ее местопребывании. Во время очередной беседы с горожанкой оперативникам "удалось выстроить с ней конструктивные отношения", уточнили в МВД. В результате женщина убедила дочь явиться в правоохранительные органы.

Сейчас кассирша находится в МО МВД России "Ачинский". Сотрудники полиции ведут допрос, выясняя обстоятельства случившегося, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.