Сергей Шаргунов: Моя задача - защищать беззащитных и бесправных

Сергей Шаргунов: Времени не хватает. Думаю, от чего бы отказаться, и понимаю, что ни от чего нельзя. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Люди вышли защищать свои человеческие права. Растянули плакаты "Хотим чистой воды", "Устали ждать", "Кто нам поможет?", "SOS". После трехминутной фотосессии ее участники спокойно разошлись по домам. А полицейские сели составлять протоколы в отношении организаторов - матери троих детей Дианы Заварзиной и несовершеннолетнего Максима Ломакина, который сделал фотографию пикета.

Потом выяснилось, что фотоаппарат подарил ему президент Владимир Путин. Максим мечтает поступить в юридический институт, но если его поставят на учет в полиции, путь в юристы ему закрыт. А на несчастную Заварзину завели уже второе "дело". Ты выступил по этому вопросу в своей программе на "России 24", обратился в Генпрокуратуру. Есть результат?

Сергей Шаргунов: Сейчас Максима должны снять с учета - и это очень важно, а руководство региона сообщило: "Планируется подготовить все необходимое для строительства новой водонапорной башни со станцией водоочистки". Продолжу помогать в этой истории, и спасибо коллегам из "Российской газеты" за участливость. 200 лет Достоевскому, 200 лет Некрасову, а униженные и оскорбленные, бедные люди все так же повсюду.

Несовершеннолетний Максим Ломакин борется за чистую воду и мечтаетпоступить в юридический институт. Фото: Из архива Максима Ломакина

Скажи: что вообще с нами происходит? Люди протестуют против непригодной для питья воды, от которой не то что желудки - стиральные машины ломаются, а их подводят под статью. А заодно и мальчишку, который это снял. Его похвалить надо, а ему жизнь ломают! И это ведь далеко не первый случай. В марте прошлого года я делал с тобой интервью . Юноша-сирота убрал со школьной тропы поваленное дерево, которое мешало проходу на школьный стадион, и распилил на дрова. В итоге - иск за хищение госсобственности и чуть ли не четыре года колонии. Тогда ты как депутат Госдумы вступился за этого парня. Прошло полтора года и - снова похожая история.

Сергей Шаргунов: Происходит много всего нехорошего, но для этого я и пошел в Госдуму, чтобы каждодневно защищать беззащитных и бесправных. Пожалуйста, лишь несколько историй, которыми занимаюсь прямо сейчас. Глухонемой сирота-инвалид из Омска Сережа Грицутенко, мама которого Елена Васильевна умерла два месяца назад, остался на зиму на окраине города в неотапливаемом разваливающемся доме без крыши и элементарных удобств.

200 лет Достоевскому, 200 лет Некрасову, а униженные и оскорбленные, бедные люди все так же повсюду

Или - обратились из города Тихвина Ленинградской области. Мама троих детей, один из которых инвалид, впятером с ними и бабушкой вынуждены ютиться в непригодной для проживания однушке в доме, признанном аварийным: без воды, газа, отопления (даже печь неисправна). Заметь, обе истории про страшно сковывающий мороз, грозящий гибелью, - буквально как у Некрасова. Имею дерзость не отделять свою думскую работу от истории русской литературы, по крайней мере хотелось бы наследовать ее духу сострадания "малым сим".

Сергей Шаргунов: И, кстати, важно показывать неизвестных героев. Недавно посвятил телепрограмму протоиерею Александру Тылькевичу из Забайкалья. Офицер МВД, он стал священником, воспитал 12 детей (из них своих двое), возит гуманитарную помощь брошенным людям в недоступные районы Севера. Вместо благодарности деток у него хотели отнять, дом сожгли, каждый его поход по своенравным рекам может закончиться трагедией. Вот кого бы надо награждать, вот чье лицо должно быть знакомо стране...

В этом году тебе исполнился 41 год. По современным меркам ты молодой человек. Но от списка всех твоих творческих ипостасей, заслуженных наград, ответственных должностей, присутствия в государственных и общественных структурах может закружиться голова. Его хватит на десять человек! Когда ты все успеваешь? У тебя есть секрет по расширению суточного времени? А может, это связано с тем, что ты вырос в семье священника, а церковный приход - дело хлопотное?

Юноша-сирота убрал с тропы поваленное дерево, которое мешало проходу на школьныйстадион. В итоге — иск за хищение государственной собственности. Фото: Владимир Аносов/РГ

Сергей Шаргунов: Дорогой Павел, всего действительно очень много, но все неотменяемо. Не скрою, времени не всегда хватает. Иногда задумываюсь, от чего бы отказаться, и понимаю, что ни от чего нельзя, осталось самое важное. Недорого ценю я громкие звания, имеет смысл только то, что за ними. Недавно возникшая Ассоциация союзов писателей и издателей России - возможность масштабно помогать людям литературы. "Юность" - возрождаю журнал, собираю талантливых авторов, значительная часть которых молодые. Две телепрограммы, живущие уже несколько лет. "Открытая книга" на "Культуре" - разговор с современными писателями об их книгах. "Двенадцать" на "России 24" - рассказ о бедах, о несправедливостях, о нынешних настоящих неизвестных героях, возможность "маленьким людям" из провинции выступить на всю страну. Собственно, бесконечная помощь людям - это и главное содержание моей работы депутатом Госдумы. Ни от чего не откажешься. А еще семья, любимая жена Настя. Дочка Катюша, которой скоро три, и сын Ваня, которому скоро шестнадцать.

Священник Александр Тылькевич воспитал 12 детей и возит гуманитарную помощь в недоступные районы Севера. Фото: nstagram.com / tylkevichaleksand

И при этом главное жизненное занятие - литература. Пишу непрерывно, для чего встаю пораньше. Конечно, часто не высыпаюсь. Но ты точно уловил: пример отца-священника, который до сих пор, в свои восемьдесят с лишним, несмотря на хвори, успевает и служить, и преподавать, и писать книги проповедей, и опекать страждущих, - ярок.

Для меня ты прежде всего писатель. Я помню, как в 2001 году ты стал победителем премии "Дебют" за повесть "Малыш наказан", юный такой, дерзкий, как само название повести. Если не ошибаюсь, ты тогда отказался от денег в пользу сидевшего в тюрьме Эдуарда Лимонова. А сегодня ты автор более десятка книг, в том числе романа "1993", по которому режиссер Александр Велединский уже снимает кино, и фундаментальной биографии Валентина Катаева в серии "ЖЗЛ", получившей премию "Большая книга". Как сочетаются твои журналистские и общественные обязанности с письменным столом? Ты ведь еще по России постоянно летаешь как депутат Госдумы? В самолетах пишешь?

Сергей Шаргунов: В самолете лучше всего: телефон на авиарежиме, открыл ноутбук - и работай. Некоторые тексты и заметки в течение дня набираю в телефоне. Заботы все время рвут на куски, но все же новый, очень важный для меня роман создается и, надеюсь, близится к завершению. Одновременно почти готова книга, посвященная ведущим писателям, состоявшимся в прошлом веке и заставшим крах советской эпохи: Искандер, Распутин, Битов, Бондарев, Евтушенко, Лимонов, Мамлеев и другие, другие... Это мои разговоры с ними и эссе о них. Взялся, и ты первый, кому хочу признаться, вновь за ЖЗЛ - буду писать биографию прекрасного рассказчика Юрия Павловича Казакова. Ну и рассказы пишутся, вошли сейчас в несколько сборников. Словом, пишу много и постоянно.

Очень важно показывать неизвестных героев. Вот кого надо бы награждать, вот чье лицо должно быть знакомо всей стране

В 2020 году была учреждена Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ). Ты стал ее председателем. В ее творческий совет и его президиум вошли известные писатели, причем самых разных идеологических умонастроений (раньше сказали бы "партий"), крупнейшие издатели, директора главных библиотек и музеев страны, секретари разобщенных и даже враждующих писательских союзов, руководители министерских департаментов, отвечающих за печать, и другие серьезные люди. Но давай объясним обычным людям, далеким от литературных и издательских проблем, зачем нужна такая мощная ассоциация. Все мы знаем, что в 90-е годы после распада СССР Союз писателей СССР раскололся на несколько союзов, которые хотели поделить между собой роль правопреемника СП СССР. Я хорошо помню все эти, выражаясь языком Владимира Ленина, "драчки" между писателями. Они были идеологическими - "правые", "левые", "патриоты", "космополиты". Тогда это всем казалось очень важным. В результате ничего не добились, никого не переубедили, но зато потеряли почти всю союзписательскую собственность. А это дома творчества по всей стране, поликлиники, писательский клуб ЦДЛ, Дом Ростовых в центре Москвы, где раньше находилось правление СП СССР... Раз уж я начал цитировать известных политиков, перефразирую знаменитое выражение Виктора Черномырдина. "Хотели как лучше, а получилось как хуже". И все-таки - зачем эта ассоциация? Какие задачи у АСПИ и что уже сделано?

Сергей Шаргунов: Литературное сообщество при всем его многообразии в значительной степени беззащитно. Пора бы уже защищаться...

Ассоциация собрала главные литературные объединения: Союз писателей России, Союз российских писателей, Союз писателей Москвы, Союз писателей Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, а в своем Творческом совете - прекрасных и очень разных (поколенчески, мировоззренчески, стилистически) писателей.

Чтобы объяснить, зачем, лучше ответить на другой вопрос: "Что сделано и делается?"

За прошедшее время мы получили официальную регистрацию и штаб - Дом Ростовых на Поварской улице. И теперь приступаем к осуществлению больших задач.

История легендарного особняка Ростовых очень подробно изложена на нашем сайте aspirf.ru. Это здание, связанное с судьбами Льва Толстого, Блока, Есенина, Маяковского, Цветаевой, Булгакова, Брюсова и, понятное дело, тех, кто работал во главе писательского союза: Фадеева, Михалкова... А организация уже действует вовсю: проходят постоянные, практически ежедневные литературные встречи, обсуждения, выступления, содержательные и увлекательные.

Ассоциация получила грант на проект, задача которого - максимально поддержать молодых литераторов в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс охватит тысячи начинающих писателей, в итоге 170 из них приедут в Москву в литературную мастерскую, будет издано десять книг самых сильных авторов. Другой наш проект касается "Артека", куда съедутся литературно одаренные школьники со всей страны, выйдет сборник (уверен, живых и талантливых текстов), появятся публикации в литературных журналах. Вообще, "Артек", "Орленок", "Океан" - территории, где будут проходить постоянные мастер-классы писателей.

Поддержка дебютантов важна, но для ассоциации это, разумеется, только часть работы.

В 2022 году при полной поддержке нашего объединения писатели станут ездить по регионам страны, общаться с читателями и авторами в библиотеках, вузах и т.д. Такие встречи будут проходить постоянно. Во всех федеральных округах откроются резиденции, где писатели смогут жить и работать. Кроме того, ассоциация займется выпуском книг и сборников, отдельное направление - переводы с языков народов страны на русский и наоборот.

Особое внимание будет уделяться адресной поддержке нуждающихся писателей, особенно немолодых. Не секрет, что литераторы зачастую оказываются без средств, без медицинской помощи, в тяжелых условиях. Ассоциация начнет им помогать.

Все будет делаться открыто и честно, с подробными отчетами о каждом свершении, при равноправном участии всех сил, ассоциацию учредивших. Потому что смысл ее существования - не устану напоминать - отстаивать права, интересы, судьбы людей литературы.

Литературное сообщество при всем многообразии в значительной степени беззащитно. Пора бы уже защищаться

И конечно, не могу не задать вопрос о журнале "Юность", главным редактором которого ты стал. Легендарный журнал 60-70-х! Журнал Валентина Катаева и Бориса Полевого. Да и потом в 80-90-е при Андрее Дементьеве это был сильный журнал. Потом с ним что-то случилось, исчез с горизонта современной литературы. Какие у тебя планы на него? Ведь в прошлое не вернешься...

Сергей Шаргунов: План в том, чтобы сделать "Юность" ведущим литературным журналом. Со скидкой на время, а на самом деле и с учетом тех возможностей, которые время дает (сайт, соцсети и так далее), это реально и уже получается. Сказанное не отменяет моего решительного намерения по-настоящему помочь всем "толстякам", заметно чахнущим без гонораров, средств и организованного распространения по тем же библиотекам. "Толстый журнал" - без преувеличений - наше национальное достояние, цивилизационное явление и каждый раз уникальный жанровый сплав, пристанище для серьезных авторов всех поколений, окно в литпроцесс для читателя, прежде всего в провинции. Произносил доклад на эту тему на президентском совете, добился рекомендации, выпущенной минкультом для регионов: подписываться на литературные издания, но это лишь самое начало... Сделаю все, чтобы переломить ситуацию при участии той же писательской ассоциации.

Теперь немного о "Юности". Как-то в интервью "Российской газете" я говорил, что мой приход в главреды был прямо-таки мистическим, как бы ответом мне Катаева, чью биографию я написал. Он приснился мне в редакции этого придуманного им журнала и пожал руку, а вскоре оттуда позвонили и позвали. Что уже удалось? Появилась премия "Юности" имени Катаева, вручаемая за лучший рассказ. Сильное жюри работало в этом году, будем продолжать, не снижая уровня экспертизы, вбирая все больше участников и, между прочим, увеличивая премиальный фонд. Нынешняя "Юность" - это обновленный внешний вид (сочетание традиции и современности), качественный сайт, где и архивы (ничто не пропало, ни один номер за 65 лет не утрачен!), и новости, и постоянные публикации того, что не всегда умещается на бумагу. "Юность" - это знаковые писатели и львиная доля молодых, 20- и 30-летних, для которых здесь возникла родная среда. И специальные выпуски - то с премией "Лицей", то с "Тавридой", то с литераторами из Сибири... Мотор журнала - энергичная, душевно щедрая и обладающая отличным вкусом Татьяна Соловьева, первый зам главного редактора.

Чего бы хотелось? Развивать литературную критику, чтобы больше выходило острых рецензий, появлялись глубокие разборы книг, чтобы о книгах спорили и этот спор выплескивался за пределы журнала - и в видеоролики, и в живое обсуждение в том же Доме Ростовых. И социальные очерки тоже нужны - о юных людях: о победителе международной олимпиады по физике, или о спасшем кого-нибудь из огня, или просто о пареньке-чудике из шукшинских Сросток, или о любознательной студентке с острова Русский...

Как ты и твоя семья переносят это пандемийное время?

Сергей Шаргунов: Стараемся не унывать, не падать духом. Очень волнуюсь за родителей, за пожилых родственников. Мор идет самый настоящий, когда смерть знакомых тебе людей, в том числе совсем нестарых, становится чудовищно будничной. Уповаю на то, что вся эта напасть начнет постепенно отступать.

Между тем

На портале проектов правительственных нормативных правовых актов опубликован проект президентского указа о создании Фонда поддержки российских литераторов. Согласно тексту проекта, его цель - обеспечить меры дополнительной поддержки российских литераторов и отечественной литературной деятельности. Предполагается, что учредителем фонда станет министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Среди задач фонда - "целевое использование и сохранение" имущества, которое ранее принадлежало Союзу писателей СССР и Литературному фонду СССР. В проекте говорится, что в состав фонда может быть передано принадлежавшее им федеральное имущество, а также другая собственность по решению правительства России. Планируется, что в состав имущества фонда могут отойти Дома писателей и Дома творчества. Речь о принудительном изъятии и передаче фонду имущества, находящегося вне федеральной собственности, в проекте пока не идет.