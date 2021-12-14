В Туве завели дело о массовом отравлении в школе-интернате

Сотрудники Следственного комитета начали проверку в связи с ЧП в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". С признаками пищевого отравления в инфекционную больницу Кызыла поступили 74 учащихся образовательного учреждения.

Правоохранители усматривают в случившемся признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном главке СК РФ.

Между тем полиция уже возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, проинформировали в управлении МВД по Республике Тыва.

По предварительным данным, госпитализированы 74 учащихся 12-16 лет. Состояние некоторых врачи оценивают как среднетяжелое, других - как удовлетворительное.

Следователи осматривают помещение столовой и пищеблок школы-интерната. Изъяты интересующие сыщиков документы. Образцы пищи и воды будут направлены на экспертизу, чтобы установить источник и причины отравления.

Напомним, 13 декабря около 23 часов местного времени в больницу привезли 33 учащихся с подозрением на ОРВИ. К 5 часам 30 минутам 14 декабря число заболевших увеличилось до 74. Диагноз изменился: пищевое отравление.

Проводится эпидемиологическое расследование, рассказал глава республики Владислав Ховалыг. На территории школы-интерната введен карантин.

Ход проверок контролирует прокуратура республики.