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Рубрика: Происшествия

Губернатор Ставрополья прибыл на место пожара на газопроводе

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Пожарные расчеты на в Кочубеевском районе Ставрополья продолжают ликвидация факельного горения на газопроводной трубе рядом с хутором Усть-Невинским. На место уже прибыли губернатор региона Владимир Владимиров, начальник ГУ МЧС Ставрополья Владимир Кий и прокурор края Александр Лоренц. Об этом Владимиров написал на своей странице в Instagram.

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- На место уже прибыли пожарные расчеты, начинается ликвидация горения. Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем, - отметил Владимиров.

По данным ГУ МЧС, высота пламени достигает 1,5 метров, однако на некоторых видео с места огонь распространяется намного выше.

Прокуратура Ставропольского края уже организовала проверку по факту прорыва газопроводной трубы.

- Организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, пожар на газопроводе на Ставрополье начался после сильного хлопка вечером 14 декабря. На место выехали пожарные расчеты

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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