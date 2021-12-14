Губернатор Ставрополья прибыл на место пожара на газопроводе

Пожарные расчеты на в Кочубеевском районе Ставрополья продолжают ликвидация факельного горения на газопроводной трубе рядом с хутором Усть-Невинским. На место уже прибыли губернатор региона Владимир Владимиров, начальник ГУ МЧС Ставрополья Владимир Кий и прокурор края Александр Лоренц. Об этом Владимиров написал на своей странице в Instagram.

- На место уже прибыли пожарные расчеты, начинается ликвидация горения. Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем, - отметил Владимиров.

По данным ГУ МЧС, высота пламени достигает 1,5 метров, однако на некоторых видео с места огонь распространяется намного выше.

Прокуратура Ставропольского края уже организовала проверку по факту прорыва газопроводной трубы.

- Организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, пожар на газопроводе на Ставрополье начался после сильного хлопка вечером 14 декабря. На место выехали пожарные расчеты