Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета

Новости

ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
В КЧР вынесли приговор экс-начальнику МЧС республики 17:47
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
Собянин озвучил новый порядок действия QR-кодов 17:46
Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект 17:39
Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте 17:37
Учеба и проживание в специальных учебных центрах будут бесплатными 17:24
Голикова назвала неустойчивым снижение заболеваемости COVID-19 в регионах 17:08
Замдиректора Центра им. Гамалеи: Ревакцинировать каждые три месяца нецелесообразно 16:52
Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 7,38% 16:52
В Москве мужчина напал с ножом на курьера "Яндекса" 16:52
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года 16:40
ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу 16:36
Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют 16:34
В Минтрансе назвали расходы на ВСМ из Москвы в Петербург 16:32
Суд приговорил Тихановского к 18 годам в колонии усиленного режима 16:12
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет 16:08
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек 16:03
Самая дорогая квашеная капуста в России продается в Якутии 15:52
Глава Минсельхоза: Производство сельхозпродукции в этом году снизится 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 18:02
Рубрика: Общество

Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Михаил Метцель/РИА новости Фото: Михаил Метцель/РИА новости
Фото: Михаил Метцель/РИА новости

Тринадцатилетняя школьница Татьяна из города Изобильного на Ставрополье сегодня отправится на постановку балета "Лебединое озеро" в Мариинский театр Санкт-Петербурга. Это было ее заветной мечтой, которое в начале декабря случайно снял с "Елки желаний" президент России Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Матвиенко дала старт "Елке желаний" в Совете Федерации

Как сообщили в управлении по информполитике аппарата правительства Ставропольского края, для девочки организовали путешествие в Северную столицу, и сегодня вечером она уже отправится в театр.

- Девочка - старший ребенок в многодетной семье. В январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, и сейчас она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом, - отметили в управлении.

Акция "Елка желаний" проходит в России каждый год. Обычно желания детей помимо президента исполняют и губернаторы регионов, депутаты всех уровней, предприниматели и общественные деятели. В этом году акция продлится до 11 января.

Как ранее сообщала "РГ", Владимир Путин поучаствовал в "Елке желаний" пятого декабря по видеосвязи. Шарики с желаниями с дерева для него снимал мальчик Егор, который находился рядом с елкой на сцене.

Всего по предложению президента Егор снял три шара - 14-летний Марк из Подмосковья мечтал о гитаре, пятилетний мальчик из Бурятии хотел примерить форму пожарного, а ставропольская школьница - попасть на балет. Все эти желания Путин пообещал исполнить.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Госдума приняла проект о борьбе с "договорняками" в спорте
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии