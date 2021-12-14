Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета

Тринадцатилетняя школьница Татьяна из города Изобильного на Ставрополье сегодня отправится на постановку балета "Лебединое озеро" в Мариинский театр Санкт-Петербурга. Это было ее заветной мечтой, которое в начале декабря случайно снял с "Елки желаний" президент России Владимир Путин.

Как сообщили в управлении по информполитике аппарата правительства Ставропольского края, для девочки организовали путешествие в Северную столицу, и сегодня вечером она уже отправится в театр.

- Девочка - старший ребенок в многодетной семье. В январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, и сейчас она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом, - отметили в управлении.

Акция "Елка желаний" проходит в России каждый год. Обычно желания детей помимо президента исполняют и губернаторы регионов, депутаты всех уровней, предприниматели и общественные деятели. В этом году акция продлится до 11 января.

Как ранее сообщала "РГ", Владимир Путин поучаствовал в "Елке желаний" пятого декабря по видеосвязи. Шарики с желаниями с дерева для него снимал мальчик Егор, который находился рядом с елкой на сцене.

Всего по предложению президента Егор снял три шара - 14-летний Марк из Подмосковья мечтал о гитаре, пятилетний мальчик из Бурятии хотел примерить форму пожарного, а ставропольская школьница - попасть на балет. Все эти желания Путин пообещал исполнить.