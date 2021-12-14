В Петербурге глыба льда упала на ребенка

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик пострадал при падении наледи возле одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны.

Ребенок получил травму плеча. Районная администрация начала проверку всех обстоятельств ЧП. Чиновники изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отметим, это не первый случай падения наледи на прохожих. В Адмиралтейском районе сосулька упала на 23-летнюю девушку на канале Грибоедова, в Центральном - мужчина пострадал от наледи на 3-й Советской. В этих случаях не обошлось без госпитализации, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.