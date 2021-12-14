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Рубрика: Власть

В Псковской области смягчат коронавирусные ограничения в новогоднюю ночь

Текст: Вера Черенева

В Псковской области в ночь с 31 декабря на 1 января будут смягчены ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

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В частности, как сообщили в правительстве региона, предприятиям общепита разрешили в новогоднюю ночь работать до 02.00, а не до 23.00, как в обычные дни. Правда, QR-коды, подтверждающие факт вакцинации или перенесенной болезни, все равно нужны.

Также областные власти разрешили проводить салюты и организовывать ярмарки. Но при этом уличных концертов или народных гуляний не будет.

Напомним, ранее власти региона ввели на период новогодних праздников ограничения для бань и саун. Из-за роста числа желающих провести на этих площадках корпоративы, в бани и сауны на каникулах будут пускать исключительно по QR-кодам и ПЦР-тестам.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Пандемия коронавируса COVID-19 Новый год

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