Девочка с "маской Бэтмена" вылечилась и уехала из Краснодара

Пациентка из США Луна Феннер, больше известная как "девочка с маской Бэтмена", вылечилась благодаря кубанским врачам и теперь возвращается в Бразилию. Об этом на своей страничке в Instagram сообщила мама ребенка Кэрол.

- Девочки с "маской Бэтмена" больше нет, есть девочка Луна, - написала Кэрол. - Мы летим в долгожданный отпуск в Бразилию. Через 37 часов будем там.

По словам врачей, сейчас лицо Луны выглядит как после ожога. Зато невуса больше нет. Однако с возрастом рубцы должны разгладиться. Этому также должны помочь разные косметологические процедуры и инъекции.

-Я готова к тому, что мы только в начале пути, - сказала мама девочки, подразумевая, что им предстоит еще сделать многое для улучшения облика Луны.

Как ранее уже писала "РГ", первую операцию девочке сделали в октябре 2019 года. Затем последовало еще три, каждая с перерывами в несколько месяцев, поскольку врачи всегда ждали заживления кожных покровов. В результате у Луны Феннер был удален невус на всем лице, но остались рубцы от этих операций. Однако самое главное - у маленькой пациентки теперь не будет меланомы - онкологического заболевания, которое с вероятностью в 100 процентов возникает с возрастом у людей с таким масштабным родимым пятном.

Семья Феннер, которая живет в США, выбрала для лечения клинику в Краснодаре, потому что американские врачи заявили: для излечения Луны может потребоваться до 100 процедур. Отец и мать девочки оказались к этому не готовы. К тому же такое большое количество операций могло представлять опасность для жизни и здоровья Луны, а еще они являлись очень дорогостоящими. В то же время кубанские медики заинтересовались возможностью вылечить девочку и заявили, что смогут это сделать, используя другую технологию, которая, по их словам, "позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств". Было заявлено, что для достижения результата краснодарским врачам понадобится 12-18 месяцев, и за это время Луне Феннер будет проведено шесть - восемь операций.

В итоге все примерно так и произошло. Перед отъездом Кэрол, мама девочки, поблагодарила хирурга Павла Попова, который проводил все операции. А Луна подарила русскому врачу свою любимую игрушку и также сказала ему "спасибо" по-русски. Это слово она специально выучила.