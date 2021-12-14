Стало известно, почему туристы едут на отдых не в Сочи, а в Абхазию

В Сочи, как и во всем Краснодарском крае, начали действовать новые антиковидные ограничения. Из-за этого многие туристы предпочитают отдых в соседней Абхазии. Корреспондент "РГ" узнала, как там соблюдаются правила профилактики COVID 19.

Новые ограничения на Кубани будут действовать до 18 января 2022 года, именно до этой даты в регионе продлен режим повышенной опасности. Теперь к местам, посещаемым по QR-коду, - заведениям общественного питания и торговым центрам - прибавились бассейны, тренажерные залы и фитнес-центры. Также QR-коды обязательны для посещения всех магазинов, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости, а также аптек. Организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и невакцинированных жителей старше 60, людей с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Напомним, заселение в средства размещения по сертификату о вакцинации или медотводу действует еще с минувшего лета.

Неудивительно, что на ноябрьские праздники Абхазия лишила Сочи части туристов. Во-первых, соседняя республика остается одним из немногих мест, где не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус, а во-вторых, туры в Абхазию на ближайшие праздничные даты можно было купить по цене от 2,8 тысячи рублей на двоих в сутки.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Абхазии, местные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Здесь продолжат действовать нормы, введенные в середине августа.

В Гагре, ближайшем от российской границы городе Абхазии, я не встретила ни намека на антиковидные ограничения.

- В Абхазии действует масочный режим, но маски в основном носят только в столице, - рассказал житель Сухума, экскурсовод Темур Сабуа. - Вакцинирование у нас добровольное. Первый раз нам прислали шесть тысяч доз вакцины - они сразу разлетелись. Большое значение в борьбе с пандемией имеет психологический фактор. Я сторонник того, чтобы на улице маски не носить. Море, сосны, чистейший воздух - вот первое лекарство.

Тем временем сочинцы стали активно вакцинироваться от коронавируса: роль тут сыграло ужесточение антиковидных мер.

- Если без кафе и торговых центров я легко смогу обойтись, то без бассейна - нет, - говорит жительница Сочи Арина Новикова. - Несмотря на то что у меня титр антител выше нормы и их количество постоянно увеличивается, пришлось сделать прививку. В пункт вакцинации смогла пробиться со второй попытки. Эти пункты работают до 17 часов и часто не успевают принять всех желающих. Считаю, что не стоит откладывать прививку, ведь дальше будет только строже: наверняка потом QR-коды начнут спрашивать перед поездкой в автобусах, а также в поездах и самолетах.

По сведениям специалистов Ассоциации туроператоров России, перспектива внедрения QR-кодов на транспорте вызывает крайне противоречивые оценки, однако большинство опрошенных экспертов уверены, что если систему введут, то она останется уже навсегда. Но тут проблем относительно немного: проверяют же код в ресторанах, вот и в аэропортах будут.

Напомним, что депутаты Госдумы намереваются выслушать мнения заинтересованных сторон. Общемировая практика говорит, что паспорта здоровья в том или ином виде - это "новая нормальность". Подавляющее большинство опрошенных специалистов авиационного и ИT-рынка выражают сомнение, что QR-коды на транспорте будут временным, до июня 2022 года явлением, как это обозначено во внесенных в Госдуму законопроектах.

Прямая речь

Алексей Копайгородский, глава Сочи:

- Стартовал зимний курортный сезон. Сочи ожидает приезда более 200 тысяч гостей. В связи с этим мэрии совместно с краевым министерством необходимо организовать работу блока здравоохранения на должном уровне, не допустить социальной напряженности, а также удержать стабильную эпидемиологическую обстановку в городе. Пандемия показала, насколько значимо бережно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Нам важно обеспечить слаженную и бесперебойную работу каждого звена.