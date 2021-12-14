Видео: В парке "Краснодар" появилось светящееся дерево из "Аватара"

В парке "Краснодар", который жители столицы края называют "Парком Галицкого" (по имени мецената и владельца местного футбольного клуба Сергея Галицкого, на средства которого создана эта уникальная зеленая зона), появилась еще одна сказочная новогодняя локация - светящееся "Древо жизни". Прообразом объекта послужило дерево Эйва из кинофильма "Аватар".

Накануне вечером его включили впервые. Длинные ветви дерева, переливающиеся радужными огнями, раскинулись, словно гигантские плети, по всему огромному газону. Новая локация расположена на возвышенности, где весной садовники парка из живых цветов воссоздали картину русского авангардиста Александра Родченко "Побеждающее красное". Тогда на ароматную картину ушло более 140 тысяч виол различного цвета. Вокруг гигантской клумбы оборудована дорожка, откуда открываются виды на сам стадион-"Колизей", лабиринты парка и сам город.

- В Краснодаре нашу работу назвали "новый крышесносный объект", приятно, - поделились авторы идеи в соцсети. - Через два-три дня будет завершена пусконаладка, и гости парка смогут насладиться этой красотой. В группах Краснодара уже появилось множество публикаций. Из комментариев видно, что жители точно разгадали нашу задумку и узнали в композиции дерево Эйва из Аватара. Идея была именно такая.

Кстати, в конце ноября парк в очередной раз сменил свой наряд, представ перед жителями уже в новогоднем убранстве. Естественно, к известным локациям добавились новые точки притяжения. Так, у входа посетителей теперь встречают светящиеся ангелы с трубами. У одной из центральных аллей поселились десять пингвинов в блестящих радужных шубках, а рядом - разноцветные грибы, будто перенесенные из фэнтезийного фильма.

Ну и, конечно, какая зимняя сказка без новогодней елки? В парке их сразу две - они живые, несрубленные. Роль главной елки играет пихта. Полюбоваться нарядным деревом можно возле местного кафе. Вторая же стоит недалеко от пальм-юбей. Последние благодаря специальному прозрачному укрытию от холодов обрели совершенно фантастический вид и ночью напоминают корабли космических пришельцев.