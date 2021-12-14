Российский автомобильный рынок по итогам года рискует уйти в минус

Российский авторынок падает пятый месяц подряд, продолжая испытывать острый дефицит машин, который вызван нехваткой электронных компонентов и логистическими проблемами в автомобильной отрасли.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре россияне купили 125,5 тыс. автомобилей - на 20% меньше, чем годом ранее. Таким образом, данный результат оказался чуть хуже, чем месяцем ранее (126,2 тыс. машин, -18%), несмотря на то, что в ноябре дилерские центры возобновили работу в полноценном режиме после осенних вынужденных каникул.

Между тем, ограничения в работе дилерских центров, действующие в этот период, не позволили улучшить ситуацию с доступностью машин, хотя некоторые автозаводы не останавливали свои конвейеры. Дело в том, что на рынке сохраняются очереди, и подавляющее большинство поставляемых машин сразу же уходит клиентам.

Благодаря бурному росту продаж в первом полугодии в накопительной графе по итогам 11 месяцев 2021-го все еще значится "плюс" - реализовано 1 млн 439 тыс. новых машин, что на 7% лучше показателя за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, годовой результат продаж вполне может оказаться отрицательным.

"Ключевым фактором, влияющим на динамику авторынка, стал дефицит электронных компонентов, из-за чего поставки новых машин задерживаются на неопределенный срок. В четвертом квартале нынешнего года ситуация с доступностью автомобилей в дилерских центрах стала заметно хуже. Текущий дефицит и отсутствие традиционных праздничных скидок приведут к снижению продаж в декабре, и по итогам года рынок приблизится к прошлогодним показателям или вообще уйдет "в минус", - комментирует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.