Рынок каршеринга за два года вырос в три раза

Рынок транспортного шеринга - автомобили, самокаты, велосипеды - в России по итогам 2021 года прибавит 85%, а его объем достигнет 68 млрд руб. Об этом говорится в исследовании ТИАР-Центра и Кластера РАЭК/Sharing Economy, с которым ознакомилась "РГ".

Локомотивом отрасли остается каршеринг, совокупная выручка компаний которого достигнет 41 млрд руб. и превысит показатель 2020 г. на 82%. Для сравнения - выручка в допандемийном 2019 году составила 15,9 млрд руб.

Все ключевые участники рынка отмечают рост автопарка. У BelkaCar парк вырос на 15% и составил более 5,7 тыс. автомобилей. Парк "Делимобиля" вырос на 4,5 тыс. машин и достиг 19 тыс. автомобилей, а автопарк "Яндекс.Драйв" достиг 17,2 тыс. машин.

Люди стали пользоваться каршерингом чаще. В 2021 году на один автомобиль BelkaCar приходилось более 5 поездок в сутки, а "Делимобиля" - более 10 поездок в сутки. Но это в столице, по России среднее число поездок - 8-10 в сутки.

Кроме того, значительно выросло время использования автомобиля. По данным "Яндекс.Драйв", более чем на 50%.

По словам издателя отраслевого портала "Трушеринг" Юрия Николаева, говорить об экономической стабильности сервисов каршеринга пока сложно. Сегодня можно говорить о насыщении московского, санкт-петербургского и сочинского рынков. "В других же городах не существует необходимости в пользовании услугами каршеринга, так как там, как правило, нет платной парковки и, соответственно, нет необходимости в шеринговой модели", - отмечает Николаев.

К 2025 году половина водителей Москвы и Санкт-Петербурга будут пользоваться услугами каршеринга

По его словам, много зависит от местных властей. "Если департамент, отвечающий за развитие шеринга, открыт к сотрудничеству и всячески поддерживает эти бизнесы (например, в Москве за парковку одного автомобиля сервисы платят 30 тыс. руб. в год вместо 300 тыс.), то в случае если эти отношения портятся, как, например, было с сервисами самокатов после нескольких инцидентов со сбитыми прохожими, перспективы успешного развития бизнеса оказываются под вопросом", - полагает он.

По оценке генерального директора BelkaCar Лорианы Сардар, рынок каршеринга продолжит рост с двузначным годовым темпом, следуя за развитыми европейскими рынками. "Емкость столичного рынка каршеринга составляет порядка 700 млн долларов, емкость всего российского рынка каршеринга - 1,5 млрд долларов. То есть потенциально в ближайшие 5 лет рынок вырастет еще в 4 раза", - сообщила Сардар "РГ".

Разделяют оптимизм и в сервисе "Делимобиль". "В течение 2021 года каршеринг стремительно развивался и ставил новые рекорды. Востребованность сервиса мы видим по активному приросту новых пользователей, а также по утилизации наших автомобилей", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

По прогнозам Frost&Sullivan, к 2025 году половина водителей Москвы и Санкт-Петербурга будут пользоваться услугами каршеринга. Сейчас доля клиентов каршеринговых сервисов в этих городах составляет 22,3% и 12,9% соответственно.

Тем временем

По данным Juniper Research, к 2026 году расходы потребителей в мире на каршеринг превысят 937 млрд долларов. В 2021 году этот показатель будет равен 147 млрд, то есть в течение ближайших пяти лет рынок вырастет на 537%.