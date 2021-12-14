Постановление правительства Сахалинской области от 10 декабря 2021 года № 534 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 04.08.2021 № 315 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2022 год"

Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 04.08.2021 № 315 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2022 год", заменив в пункте 1:

- цифры и слово "16 252 рубля" цифрами и словом "17 209 рублей";

- цифры "17 715" цифрами "18 758";

- цифры "13 977" цифрами "14 800";

- цифры "17 733" цифрами "17 992".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства Сахалинской области А.В.Белик







