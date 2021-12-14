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14.12.2021 18:17
Рубрика: Страхование

Шадаев: Страховщики смогут принимать заявления на возмещение в электронном виде

Текст: Олег Капранов
Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании у президента сообщил о готовности к запуску системы электронных заявлений на возмещение ущерба в случае оформления ДТП по европротоколу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Технически мы готовы к запуску, но к сожалению, у нас есть одна сложность, которую мы обсуждали сегодня с Эльвирой Набиуллиной и которую нам нужно законодательно урегулировать. Чтобы этот сервис "полетел", как говорится, нам нужно законодательно внести изменения и обязать страховые компании принимать в электронном виде заявления о возмещении ущерба. Потому что сейчас у нас, фактически, оформить европротокол можно в электронном виде, а бумажное заявление надо все равно в страховую компанию принести", - заявил Шадаев в ходе совещания президента с членами правительства.

Фото: iStock
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Реализовывается набор цифровых сервисов для автомобилистов при помощи приложения Госуслуги.Авто. По словам Шадаева, в настоящее время его установило более миллиона пользователей и они активно им пользуются, предъявляя инспекторам цифровой СТС.

"У нас в планах выпуск электронной копии водительского удостоверения, переход к электронной форме договоров при купле продаже автомобиля", - заявил Шадаев. По его словам, внедрение цифровых сервисов потребует оснащения инспекторов защищенными планшетами, это сократит бумажный документооборот и позволит оформлять электронные протоколы на месте. Этот вопрос сейчас прорабатывается с МВД.