Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки

Таганский районный суд Москвы рассмотрел два дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Этим составом предусматриваются штрафы за "нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента".

И если для физлиц предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей, то для юрлиц - в полмиллиона рублей.

Постановлением Таганского суда сразу 2 штрафа по 500 тысяч рублей наложены на юрлицо "The Insider SIA Medium-orient Informftion Agency s.r.o.".

Напомним, в октябре Черемушкинский суд г. Москвы по иску нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа взыскал с главреда указанного издания Романа Доброхотова более 150 тысяч рублей за клевету. Суд постановил опровергнуть утверждения о том, что российская военная разведка якобы "сливает" через иностранного журналиста секретные данные о сбитом в небе над Донбассом Boeing рейса MH17. Правда, Доброхотова в России к тому моменту уже не оказалось. По данным ФСБ России, минувшим летом он незаконно пересек границу в сторону Украины.

По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России "незаконное пересечение Государственной границы РФ".

Кроме того, иск к The Insider (признан СМИ-иноагентом) подал бизнесмен Евгений Пригожин. Он требует удалить с сайта издания материал о нем и взыскать с редакции 5 миллионов рублей.

Редакция The Insider расположена в Риге. Издание позиционирует себя, как "специализирующееся на журналистских расследованиях и политической аналитике".