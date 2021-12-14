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Рубрика: Экономика

СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет

Текст: Алексей Рыбин

Европейский союз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, оказавшиеся в их распоряжении.

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Отказ от контрактов станет одной из мер в рамках своего так называемого "зеленого перехода" - перестройки энергетического рынка на более экологичные "рельсы".

Документы, на которые ссылается Bloomberg, не ограничиваются только контрактами. Также пакет предложений предусматривает меры по созданию высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона. Еще один шаг - укрепление безопасности поставок, поскольку этой зимой блок столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом. Также Еврокомиссия предлагает разрешить операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

План может быть обнародован 15 декабря.

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Между тем у "Газпрома" доля долгосрочных контрактов, привязанных к спотовым ценам, составляет, по некоторым оценкам, порядка 90%. Такие контракты заключаются с отсрочкой влияния биржевой цены на стоимость газа - на квартал или полгода. И, по мнению экспертов, долгое время они были выгодны именно европейским странам, зато не очень удобны для России.

При этом еще 11 лет назад президент РФ Владимир Путин предупреждал Европу о проблемах в энергетике из-за стремления уйти на альтернативные источники.

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