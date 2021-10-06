Владимир Путин обсудил стратегию действий в энергетике

Россия может выйти на новый рекорд по поставкам газа в Европу. О факторах, которые вызвали рост цен на газ в Европе, и о том, какие ошибки совершили европейцы, рассказал на совещании по развитию энергетики президент. Владимир Путин также заметил, что "Газпром" увеличивает прокачку через транспортную систему Украины, но дальнейшее наращивание невыгодно. Поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, подчеркнул он.

"Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года. Спрос на энергоносители увеличивается, соответственно, и цены идут вверх", - констатировал президент. "Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие необдуманные действия могут привести... и уже приводят к серьезным дисбалансам - таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке", - добавил он.

В этом году там одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов. "Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики "разогрело" спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах. В-третьих, позднее, летом из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии", - перечислил Путин. При этом за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс: многие страны отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погоды ветряной энергетики. В-четвертых, европейцы допустили ошибки. "Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом", - заметил президент. Сегодня очевидно, что эта политика ошибочна, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. И у потребителей пропадают ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и дисбалансу. В результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: стремится к двум тысячам долларов за тысячу кубометров - это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года, сравнил Путин.

Нынешняя ситуация перекликается с тем, что было почти 11 лет назад. Когда Путин предупреждал Европу о сложностях с отоплением из-за стремления уйти на альтернативные источники. В ноябре 2010 года, выступая на экономическом форуме в Германии, он был удивлен нежеланием развивать атомную энергетику. "Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете... Вы будете дровами топить? Но и за дровами надо в Сибирь ехать", - не без иронии дал понять президент, что без России все равно не обойдутся.

Осенью прошлого года президент встречался с представителями атомной отрасли и напомнил про эти слова. "Это в шутку, конечно, тем не менее. Это же реальная проблема", - заметил он, добавив, что ее и так-то решить непросто, а европейцы еще и усугубляют, закрывая АЭС. "Легче всего что-то запретить. Это мы уже в Советском Союзе проходили. Сложнее - искать решение", - сказал Путин.

Помимо негатива по отношению к АЭС, как известно, большие трудности сопровождали реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2". Но несмотря на все препоны, в том числе и последние - с сертификацией, "Газпрому" удалось ввести в эксплуатацию первую нитку и уже началось заполнение ее газом.

Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер

Россия всегда была и остается надежным поставщиком "голубого топлива" потребителям во всем мире - и в Азию, и в Европу, в полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, подчеркнул вчера президент. Он привел цифры "Газпрома": в рекордном по поставкам в дальнее зарубежье 2018 году - 201,7 млрд кубометров. В 2019-м - чуть поменьше в связи с запросами партнеров, 199,4 млрд. В пандемийном 2020-м было сокращение производства в Европе - 179,35 млрд кубометров. Этот год стал годом восстановления экономики. За первые девять месяцев плюсом к прошлому году 18,8 млрд кубометров - это еще 15 процентов. "Если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - подчеркнул Путин. "В истории не было ни одного случая, когда "Газпром" отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки", - также напомнил он.

Говоря про спекуляции на тему поставок через газотранспортную систему Украины, президент подчеркнул, что контрактные обязательства - 40 млрд кубометров газа в год. За девять месяцев этого года "Газпром" увеличил прокачку через ГТС Украины более чем на восемь процентов. "И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины", - заявил Путин. Увеличивать больше для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что это дороже, объяснил он. Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на три миллиарда долларов в год, и в 5,6 раза уменьшает количество выбросов CO2. "Вот об этом нужно бы всем знать", - подчеркнул президент.

Россия готова к работе по стабилизации глобального энергетического рынка, но она должна строиться на абсолютно коммерческой основе с учетом интересов всех участников. Ситуацию на европейском энергорынке Путин назвал еще одним ярким примером того, что "поспешные и тем более политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения". Поэтому решения по развитию отечественного ТЭК должны быть взвешенными, учитывать национальные интересы, а главное - потребности граждан, и быть ориентированы на долгосрочную перспективу - двух-трех десятилетий.

По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7 процента ежегодно, привел цифры президент. Спрос на газ продолжит расти более высокими темпами - свыше одного процента в год. "В первую очередь потому, что газ, как более чистый вид топлива, в мировом энергобалансе будет замещать уголь", - заметил он. Как полагают международные эксперты, в ближайшие пять лет спрос на уголь, особенно в странах Юго-Восточной Азии, немного возрастет, а затем в горизонте 10-15 лет стабилизируется, дальше начнет снижаться. Но уже сейчас надо всесторонне анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе на экономику России, просчитывать все сценарии развития, указал Путин.

Переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния обеспечивают долгосрочную устойчивость экономики вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры, что наглядно показал прошлый год, сказал президент. При этом надо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание уделить угледобывающим регионам, созданию новых рабочих мест вне угольного сектора. Президент предложить также обсудить развитие новых направлений в энергетике, включая малую атомную генерацию, водородную энергетику, использование возобновляемых источников, в том числе приливной энергии.