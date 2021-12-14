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14.12.2021 08:18
Рубрика: Общество

Снегопад в Москве стал самым сильным с 1989 года

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Снегопад, прошедший в минувшие сутки в Москве, стал самым сильным за 32 года. Об этом сообщил синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, столько снега в этот день не выпадало с 1989 года.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщил Тишковец, на столицу обрушилось 20% месячной нормы осадков.

"Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге - 11 мм, в Тушино - 10 мм. Таким образом, максимальное количество выпавших на Москву за последние 24 часа осадков составило 20% от месячного объема (норма декабря 56 мм)", - пишет синоптик.

Больше всего снега, по его словам, выпало в Новой Москве (Михайловское) и Долгопрудном - 12 мм.

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столицу к 16 декабря ждет существенное повышение температуры.

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