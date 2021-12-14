Снегопад в Москве стал самым сильным с 1989 года

Снегопад, прошедший в минувшие сутки в Москве, стал самым сильным за 32 года. Об этом сообщил синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, столько снега в этот день не выпадало с 1989 года.

Как сообщил Тишковец, на столицу обрушилось 20% месячной нормы осадков.

"Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге - 11 мм, в Тушино - 10 мм. Таким образом, максимальное количество выпавших на Москву за последние 24 часа осадков составило 20% от месячного объема (норма декабря 56 мм)", - пишет синоптик.

Больше всего снега, по его словам, выпало в Новой Москве (Михайловское) и Долгопрудном - 12 мм.

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столицу к 16 декабря ждет существенное повышение температуры.