Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию

Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга. Он доставил в ЮАР вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора и Минздрава РФ, оперативную группу МЧС, а также мобильную лабораторию на базе автомобиля "Камаз".

Российские специалисты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. Этот рейс выполнен по поручению президента России Владимира Путина после соответствующей просьбы президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Напомним, 25 ноября минздрав ЮАР объявил об обнаружении на территории страны нового варианта коронавируса, который позже Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был назван "омикрон". По данным ВОЗ, у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Ученые уже установили, что "омикрон" очень подвижен и обладает высокой степенью передачи от человека человеку.

Из-за нового штамма в ЮАР ситуация с коронавирусом сильно осложнилась. В стране с конца ноября быстро растет заболеваемость. Эпицентром стала провинция Гаутенг, на территории которой расположен Йоханнесбург и столица страны Претория. По состоянию на утро 13 декабря в Гаутенге выявлено 16,7 тысячи новых случаев заражения, или почти в два раза больше, чем накануне. Абсолютное большинство инфицировано "омикрон"-штаммом.