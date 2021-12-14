Новости

Голикова: Снижение заболеваемости ковидом в регионах - неустойчивое 17:08
Замдиректора Центра им. Гамалеи: Ревакцинировать каждые три месяца нецелесообразно 16:52
Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 7,38% 16:52
В Москве мужчина напал с ножом на курьера "Яндекса" 16:52
Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года 16:40
ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу 16:36
Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют 16:34
В Минтрансе назвали расходы на ВСМ из Москвы в Петербург 16:32
Видео: Филипп Киркоров выпустил видеоклип к новым "Ёлкам" 16:28
Суд приговорил Тихановского к 18 годам в колонии усиленного режима 16:12
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет 16:08
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли минимум 89 человек 16:03
Самая дорогая квашеная капуста в России продается в Якутии 15:52
Глава Минсельхоза: Производство сельхозпродукции в этом году снизится 15:48
Володин: Партийная система в РФ устоялась 15:46
Роскомнадзор заблокирует The Insider за отсутствие маркировки иноагента 15:45
Жертвами взрыва автоцистерны с топливом на Гаити стали более 40 человек 15:44
Искусственный интеллект справился с работой ста сотрудников Роспатента 15:42
Верховная рада разрешила присутствие войск других стран на учениях в 2022 году 15:42
Западные критики в восторге от нового "Человека-паука" 15:38
Путин обсудит ситуацию с поликлиниками 15:22
Назван вклад интеллектуальной собственности в ВВП России 15:21
В колумбийском аэропорту произошло два взрыва 15:11
Названо главное условие получения господдержки личными хозяйствами 15:08
В МВД составили портрет интернет-мошенника 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 16:12
Рубрика: В мире

Суд приговорил Тихановского к 18 годам в колонии усиленного режима

Текст: Константин Волков

Выездное заседание Гомельского суда признало виновным Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, виновным в организации массовых беспорядков, распространении группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозе председателю ЦИК, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

В Литве подсчитали, во сколько стране обошелся год содержания Тихановской

Тихановский был задержан в конце мая 2020 года во время сбора подписей в поддержку супруги. Сама Светлана Тихановская находится в Литве.

Вместе с Тихановским по делу проходили Николай Статкевич, белорусский оппозиционер, баллотировавшийся в 2010 году на пост президента, а также Игорь Лосик - администратор одного из Telegram-каналов, признаны в Беларуси экстремистским, Артем Саков - оператор Youtube-проекта Тихановского, модератор соцсетей россиянин Дмитрий Попов и блогер Владимир Цыганович.

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил, что намерен обжаловать приговор.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Голикова заявила о высокой заразности "омикрона"
Песков назвал неприемлемым проект резолюции ООН по климату
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ через 30 лет
МВД разработало порядок информирования автовладельцев о вскрытии машины
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире