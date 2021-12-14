Суд приговорил Тихановского к 18 годам в колонии усиленного режима

Выездное заседание Гомельского суда признало виновным Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, виновным в организации массовых беспорядков, распространении группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозе председателю ЦИК, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Тихановский был задержан в конце мая 2020 года во время сбора подписей в поддержку супруги. Сама Светлана Тихановская находится в Литве.

Вместе с Тихановским по делу проходили Николай Статкевич, белорусский оппозиционер, баллотировавшийся в 2010 году на пост президента, а также Игорь Лосик - администратор одного из Telegram-каналов, признаны в Беларуси экстремистским, Артем Саков - оператор Youtube-проекта Тихановского, модератор соцсетей россиянин Дмитрий Попов и блогер Владимир Цыганович.

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил, что намерен обжаловать приговор.