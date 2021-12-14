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14 декабря 2021 г.

Указ губернатора Свердловской области от 10 декабря 2021 года № 717-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ и от 24.11.2021 № 670-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 5 части второй пункта 3 после слов "ортопедических салонов," дополнить словами "салонов связи,";

2) часть шестую пункта 3 признать утратившей силу;

3) часть седьмую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем указе понимаются, в частности, паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера, удостоверение личности офицера, справка об освобождении из места лишения свободы, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, разрешение на временное проживание в Российской Федерации, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение судьи (мирового судьи), а также служебные удостоверения сотрудников Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, органов прокуратуры Российской Федерации.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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