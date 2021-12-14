Том Круз отправил 300 тортов коллегам по фильму "Миссия невыполнима"

Оказывается, голливудская суперзвезда Том Круз иногда бывает очень милым с коллегами.

Вопреки сложившемуся имиджу высокомерного скандалиста, он решил сделать всей съемочной группе новой части серии "Миссии невыполнима" весьма щедрый рождественский подарок. Актёр заказал в любимой пекарне в Лос-Анджелесе 300 тортов и отправил на частном самолете в Великобританию, где проходили съемки.

Как сообщает The Sun, презент обошелся в несколько тысяч долларов. Возможно, таким образом Круз пытался загладить вину за устроенную на площадке истерику, когда кто-то из операторов нарушил, по его мнению, социальную дистанцию.