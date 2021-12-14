Новости

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд 16:42
Видео: Филипп Киркоров выпустил видеоклип к новым "Ёлкам" 16:28
Объявлены номинанты кинопремии Critics Choice Awards 16:20
Появился новый тизер второго сезона "Эйфории" 16:19
Видео: Нео отказывается от красной таблетки в "Матрице 4" 16:15

Том Круз отправил 300 тортов коллегам по фильму "Миссия невыполнима"

Новости
    14.12.2021, 16:38
Текст:   Дмитрий Николаев

Оказывается, голливудская суперзвезда Том Круз иногда бывает очень милым с коллегами.

Вопреки сложившемуся имиджу высокомерного скандалиста, он решил сделать всей съемочной группе новой части серии "Миссии невыполнима" весьма щедрый рождественский подарок. Актёр заказал в любимой пекарне в Лос-Анджелесе 300 тортов и отправил на частном самолете в Великобританию, где проходили съемки.

Как сообщает The Sun, презент обошелся в несколько тысяч долларов. Возможно, таким образом Круз пытался загладить вину за устроенную на площадке истерику, когда кто-то из операторов нарушил, по его мнению, социальную дистанцию.

Новости

В России снимают сериал о буднях курьеров во время пандемии 15:51
Западные критики в восторге от нового "Человека-паука" 15:38
Канадский стриминг снял документальный сериал об Александре Петрове 15:07
Вышел трейлер финала проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых" 14:31
⧣ США
Фото: youtube.com/ HBO Max
Продолжение "Секса в большом городе" возглавило топ "Амедиатеки" 13:05
Новый фильм серии Kingsman начнут снимать осенью 2022 года 12:57
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США 08:38
Умерла русская, канадская и британская актриса Галина Самсова 08:11
Вышел трейлер третьего сезона "Дома с прислугой" М. Найта Шьямалана 08:04
⧣ шпионские фильмы
Фото: kinopoisk.ru
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 13.12.2021
Появился русский трейлер фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна" 10.12.2021
Вышел первый трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи 09.12.2021