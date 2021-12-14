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14.12.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Toyota показала 16 новых электрокаров: "зелеными" станут даже внедорожники

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota провела пресс-конференцию, касающуюся развития линейки BEV. Президент компании Акио Тойода поприветствовал участников, выйдя на сцену, на которой выставлено 16 электромобилей Toyota и Lexus.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Во главе - уже представленный и готовящийся к продажам в следующем году компактный кроссовер Toyota bZ4X, разработанный в сотрудничестве с Subaru. У остальных машин салон спрятан за стёклами с глухой тонировкой, что говорит о том, что это даже не ходовые макеты, а прототипы, которые при этом являются манифестом корпорации и точно появятся в серии.

Серия bZ (beyond Zero) будет представлена кроссоверами различных размеров, городским и коммерческим транспортом, пикапом, внедорожниками (обратите внимание на голубую модель, имеющую определённое сходство с FJ Cruiser), седанами и спортивными авто.

Подробности скудные, но всё же многообещающие. Например, седан с табличкой bZ SDN на месте номерного знака президент компании назвал "идеальным первым электрокаром", красный "bZ Small Crossover" - городским авто с "салоном, спроектированным под запросы Европы и Японии".

Lexus должен стать локомотивом электрификации Toyota Motor Corporation, стать брендом, под которым выпускаются исключительно BEV (к 2035 году). Первенцем является кроссовер Lexus RZ - аналог Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Анонсирована новая аккумуляторная технология (твердотельные батареи), которая позволит создать спорткар, разгоняющийся до 100 км/ч за 2 секунды и имеющий запас хода не менее 700 км, - это будет своего рода электрический преемник Lexus LFA.

По словам босса Toyota, большинство представленных в рамках мероприятия электрокаров - перспектива ближайших нескольких лет. К 2030 году корпорация намерена продавать 3.5 млн BEV ежегодно.

Акио Тойода в который раз подчеркнул, что выбирать автомобиль должен клиент, это не должно быть решением производителя. Именно поэтому, даже несмотря на неэффективность с точки зрения бизнеса, Toyota продолжит выпускать машины с различными типами силовых установок - "до тех пор, пока не будет найден единственно верный путь по достижению углеродной нейтральности".

"Мы считаем, что быстрая адаптация к изменениям в будущем важнее, чем попытки предсказать будущее, которое является неопределенным", - сказал президент Toyota в конце своего выступления.

#Toyota #Lexus