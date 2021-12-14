Toyota продлила остановку конвейера по выпуску Land Cruiser 300

Toyota продлит остановки некоторых своих автозаводов в Японии в связи со срывом поставок автокомпонентов из Юго-Восточной Азии, который в свою очередь спровоцирован локальными локдаунами из-за вспышек заражений коронавирусной инфекцией.

Конвейеры нескольких предприятий японского автогиганта остановлены с 9 декабря, недопроизводство с начала месяца по состоянию на 14 декабря оценивается в 14 000 машин, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Toyota.

Сорван выпуск некоторых моделей Lexus и полноразмерных рамных внедорожников Land Cruiser 300. По "Крузакам" в мире и так наблюдается острый дефицит - заказы расписаны на два-три года вперед (в зависимости от конфигурации).

Между тем в Toyota говорят, что по-прежнему прогнозируют по итогам 2021 финансового года (заканчивается 31 марта 2022-го) производство в сумме 9 млн автомобилей.

Toyota Land Cruiser 300 в России сейчас стоит от 5 776 000 рублей - в варианте с 3,3-литровым турбодизелем мощностью 299 л.с.