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14.12.2021 19:54
Рубрика: Легковые авто

В "Автодоре" призвали водителей очищать автомобили от снега

Текст: Евгений Гайва
Выезд на трассу со снегом на автомобиле может привести к аварии, предупредили в госкомпании "Автодор" и призвали водитель очищать автомобили от снега.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП, указывают в госкомпании.

Фото: Алексей Бурло/РГ
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Снег может сползти на ветровое стекло и закрыть обзор. В такой ситуации контролировать дорожную обстановку водитель не сможет. А остановка на обочине скоростной дороги запрещена правилами дорожного движения.

Кроме того, на высокой скорости снег и лед с крыши транспортного средства могут слететь назад и повредить другие автомобили.

Снег на крыше также может повлиять на неправильную классификацию автомобиля системой оплаты проезда, так как она определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.