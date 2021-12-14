В "Автодоре" призвали водителей очищать автомобили от снега

Выезд на трассу со снегом на автомобиле может привести к аварии, предупредили в госкомпании "Автодор" и призвали водитель очищать автомобили от снега.

Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП, указывают в госкомпании.

Снег может сползти на ветровое стекло и закрыть обзор. В такой ситуации контролировать дорожную обстановку водитель не сможет. А остановка на обочине скоростной дороги запрещена правилами дорожного движения.

Кроме того, на высокой скорости снег и лед с крыши транспортного средства могут слететь назад и повредить другие автомобили.

Снег на крыше также может повлиять на неправильную классификацию автомобиля системой оплаты проезда, так как она определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.