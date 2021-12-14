В Госдуме оценили перспективу замены ЕГЭ на портфолио ученика

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) следует оставить для тех учащихся, которые планируют поступать в вузы. Такое мнение высказала депутат Госдумы Надежда Школкина из "Единой России", комментируя заявления о том, что портфолио выпускников школ при поступлении в вуз может стать альтернативой госэкзамена.

Накануне о такой перспективе сообщил "Российской газете" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что в ведомстве прорабатывают идею поступления в вуз по портфолио. "Когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл", нам эта идея кажется перспективной", - заявил он.

"Наиболее разумным в настоящее время, по мнению педагогов и самих учащихся, представляется решение оставить сдачу ЕГЭ для тех учащихся, которые планируют поступать в вузы, - прокомментировала "РГ" зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. - А для остальных учащихся - предусмотреть возможность получения аттестата о среднем образовании на основании школьных экзаменов".

По ее оценке, это позволит не "ломать" судьбу таких ребят, а наоборот, дать им шанс стать теми "золотыми" рабочими руками на промышленных предприятиях, где существует сейчас дефицит рабочих кадров.

Кадровый вопрос остро стоит и для АПК, добавила депутат. "При этом, я считаю, у выпускников должно быть право сдать ЕГЭ в любое время в течение жизни", - отметила Школкина.