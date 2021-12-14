В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74

В Кентукки жертвами торнадо, обрушившегося на этот штат в ночь на 11 декабря, стали уже 74 человека. Еще не менее 109 местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

"Сейчас у нас 74 жителя Кентукки, которых мы потеряли, ожидаем, что число погибших будет расти", - цитирует ТАСС губернатора. Ранее власти штата подтвердили смерть 64 человек. Бешир считает, число пропавших без вести и погибших, вероятнее всего, намного выше озвученных им на данный момент цифр. Торнадо, по словам губернатора, не ослабевали на протяжении 360 км и нанесли ущерб 120 округам штата.

Ранее президент США Джо Байден одобрил введение в Кентукки режима чрезвычайной ситуации и выделил помощь, необходимую для ликвидации последствий торнадо. В спасательных мероприятиях задействованы почти 450 бойцов нацгвардии. Сотни человек работают над расчисткой дорог от стволов деревьев и мусора.

Напомним, торнадо прошлись по территориям сразу шести штатов - Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури, Миссисипи и Теннесси. Власти уже называют эту серию торнадо мощнейшей в истории. В общей сложности за ночь зафиксировали свыше двух десятков вихрей.