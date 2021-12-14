Новости

Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19 03:00
В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74 02:30
Президент ЮАР заразился коронавирусом 01:54
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию 01:29
Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19 01:18
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии 00:45
ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве 00:22
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи" 13.12.2021
Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 13.12.2021
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 13.12.2021
Калужские власти отложили введение QR-кодов 13.12.2021
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 13.12.2021
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 13.12.2021
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 13.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 13.12.2021
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 13.12.2021
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 13.12.2021
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 13.12.2021
В Москву идет мощный снегопад 13.12.2021
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 13.12.2021
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 13.12.2021
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 13.12.2021
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 13.12.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 13.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
14.12.2021 02:30
Рубрика: В мире

В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

В Кентукки жертвами торнадо, обрушившегося на этот штат в ночь на 11 декабря, стали уже 74 человека. Еще не менее 109 местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

Фото: REUTERS
Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

"Сейчас у нас 74 жителя Кентукки, которых мы потеряли, ожидаем, что число погибших будет расти", - цитирует ТАСС губернатора. Ранее власти штата подтвердили смерть 64 человек. Бешир считает, число пропавших без вести и погибших, вероятнее всего, намного выше озвученных им на данный момент цифр. Торнадо, по словам губернатора, не ослабевали на протяжении 360 км и нанесли ущерб 120 округам штата.

Ранее президент США Джо Байден одобрил введение в Кентукки режима чрезвычайной ситуации и выделил помощь, необходимую для ликвидации последствий торнадо. В спасательных мероприятиях задействованы почти 450 бойцов нацгвардии. Сотни человек работают над расчисткой дорог от стволов деревьев и мусора.

Напомним, торнадо прошлись по территориям сразу шести штатов - Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури, Миссисипи и Теннесси. Власти уже называют эту серию торнадо мощнейшей в истории. В общей сложности за ночь зафиксировали свыше двух десятков вихрей.

В мире США Торнадо в США

Главное сегодня

Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию
Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире