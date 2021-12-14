В Минтрансе назвали расходы на ВСМ из Москвы в Петербург

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург потребуется выделить до 468 млрд рублей, сообщила директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева.

"Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург - общая стоимость 1 трлн 390 млрд рублей. Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей", - сказала Киселева на круглом столе в Совете Федерации по привлечению средств фонда для развития транспортной инфраструктуры.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительство ВСМ не отменено, а разбито на этапы. Он пояснил, что сейчас ресурсы сконцентрированы на строительстве железной дороги на Восточном полигоне. "Чтобы подстраховаться, сконцентрировались на Восточном полигоне. Когда будут финансовые и организационные возможности, вернемся к ВСМ", - объяснял Хуснуллин.