В НБКИ заявили о высоком спросе на потребкредиты в декабре

В декабре россияне больше всего берут потребительских кредитов. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), их количество в последние недели перед Новым годом составляет в среднем 10% и более от общих выдач в течение года.

"Декабрь - это высокий сезон. В этом месяце всегда много распродаж, подарков и, соответственно, спрос на кредиты растет", -передает слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова RT.

Специалист объяснил, что в декабре 2020 года доля выданных потребкредитов составила 10,6% от общегодовой выдачи. Этот показатель больше на 0,6 процентного пункта и на 0,7 процентных пункта, чем в декабре 2019 и 2018 годов соответственно. По словам Волкова, такие высокие значения, в том числе, объяснялись отложенным спросом из-за карантинных мероприятий апреля - июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что заемщики в России помолодели. За этот год количество потребкредитов, выданных россиянам до 25 лет, увеличилось на 14,1%, при этом число ссуд клиентам постарше снизилось на 10,6-22,9%.