Видео: состояние Tesla из такси с пробегом почти 700 тысяч километров

Надежность основных агрегатов является одним из главных опасений водителей перед покупкой электромобилей. Развеять их пытаются многие поклонники технологий будущего. Один из них - Брэйден Карлсон - опубликовал видео с Tesla Model S 70D 2015 года выпуска, которая преодолела 682 тысячи 360 километров и большинство из них в качестве такси.

Электрокар с одним из самых больших пробегов в мире недавно приобрел приятель Брэйдена. Предыдущий владелец проезжал без малого 113 тысяч километров в год, не особо тщательно следил за состоянием авто, но и не эксплуатировал "на убой". За шесть лет в Tesla сохранилась основная часть "заводских" элементов. В их числе задний электромотор. Передний был заменен на отметке одометра в 611 тысяч 550 километров.

Оригинальная аккумуляторная батарея прослужила 402 тысячи 335 километров. Для сравнения, среднестатистический водитель в США на обычном автомобиле покрывает такой пробег за 17 лет. На устройство действовала безлимитная гарантия, так что новая ничего не стоила владельцу. Кстати, она уже прошла 289 тысяч 680 километров.

Помимо агрегатов силовой установки у этой Tesla Model S на отметке в 603 тысячи 500 километров были заменены рычаги и тяги передней и задней подвески.

На станцию техобслуживания владельцу пришлось заезжать и для ремонта системы комфорта. Так, на пробеге 482 тысячи 800 километров перестал работать компрессор кондиционера, а на 539 тысячах 130 километрах отключился блок управления медиасистемой.

По словам Брэйдена Карлсона, история машины известна его приятелю в подробностях, предыдущему владельцу вряд ли удалось утаить какие-то недочеты.